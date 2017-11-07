Трамп заявил, что надеется на помощь России в решении кризиса вокруг КНДР

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позитивно оценил действия Китая в решении кризиса вокруг КНДР и выразил надежду, что Россия аналогичным образом окажет помощь в этом вопросе.

"Китай упорно пытается решить проблему с Северной Кореей, мы надеемся, что Россия также окажет помощь, мы также надеемся на другие страны", — заявил Трамп в Сеуле на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, отвечая на вопрос о возможном посредничестве Москвы между Вашингтоном и Пхеньяном, заявил, что Россия всегда готова помочь.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.

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