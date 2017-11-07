В партии "Народный фронт" рассказали, чем чревата отставка Авакова

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Украинская партия "Народный фронт" считает, что инициатива отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова является спланированной кампанией против партии и может спровоцировать политический кризис на Украине, заявил во вторник глава фракции партии в Верховной раде Максим Бурбак.

Рада во вторник намерена рассмотреть проект постановления об отставке Авакова с занимаемой должности. Глава МВД является членом партии "Народный фронт" и по ее квоте был назначен министром внутренних дел.

"Этот проект — еще одно проявление длительной кампании против "Народного фронта", который некоторым сидит поперек горла после того, как в 2014 года выиграл выборы, после того как Яценюк (лидер партии Арсений Яценюк — ред.) стал премьером и начал быстрые позитивные изменения в стране", — сказал Бурбак, выступая в Раде.

По его словам, подобные инициативы направлены на то, чтобы "толкнуть Украину в бесконечный политический кризис и досрочные выборы".

Вопрос об отставке Авакова неоднократно поднимали депутаты Верховной рады. В парламенте зарегистрировано несколько проектов постановлений, однако Рада до сих пор их не рассматривала. Депутаты считают, что Аваков является ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом. Глава МВД ранее заявлял, что готов уйти в отставку, если для этого будут основания. По закону членов кабинета министров назначает и увольняет Верховная рада.