В ДНР рассказали об обращениях жителей подконтрольных Киеву территорий

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Около 500 жителей территории Донецкой области, контролируемой Киевом, обратились с начала года в аппарат уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости управляющий делами аппарата Андрей Коломийцев.

"В адрес уполномоченного по правам человека в ДНР с начала 2017 года поступило порядка 500 обращений от граждан, проживающих на территории временно подконтрольной государству Украина. Все вопросы, поступающие в АУПЧ ДНР с территории временно подконтрольной Украине, носят социально-гуманитарный характер", — сказал собеседник агентства.

В аппарате омбудсмена пояснили, что большинство обращений связанно с предоставлением жилья для временного проживания, выплатой пенсий и социальных пособий, получением гуманитарной помощи, поиском пропавших без вести.