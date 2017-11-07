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Цены на нефть незначительно снизились после резкого роста

11:5207.11.2017
(обновлено: 11:59 07.11.2017)
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© РИА Новости / В. НемировскийПерейти в фотобанкСамоподъемная плавучая буровая установка Ока ведет разработку нефтегазоносных месторождений на шельфе Охотского моряСамоподъемная плавучая буровая установка Ока ведет разработку нефтегазоносных месторождений на шельфе Охотского моря
© РИА Новости / В. Немировский
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром после крупного роста накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бывший генсек ОПЕК предсказал дальнейший рост цен на нефть

В понедельник вечером баррель нефти марки Brent оценивался в 63,65 доллара. До этого ее стоимость не поднималась выше 63 долларов с июня 2015 года. Стоимость нефти марки WTI также впервые с лета 2015 года превысила 57 долларов.

По состоянию на 7.43 мск стоимость январских фьючерсов на марку Brent уменьшилась до 64,19 доллара за баррель (на 0,12%), стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 57,34 доллара за баррель.

По данным Московской биржи, на фоне дорогой нефти усилил рост рубль: курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск во вторник снижался на 74 копейки, до 58,34 рубля.

События в Саудовской Аравии

С точки зрения ряда аналитиков, на рост цен на нефть в понедельник вечером повлияли события в Саудовской Аравии, где на прошлой недели в рамках мер по борьбе с коррупцией арестовали 11 принцев, а также бывших министров, чиновников и бизнесменов.

Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar, File
В Саудовской Аравии раскрыли подробности коррупционного расследования

Кроме того, в воскресенье вечером в административном округе Асир на юго-западе страны произошла авиакатастрофа: разбился вертолет, на котором летел член королевской семьи и группа высокопоставленных чиновников.

Отношения с Ираном

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал еще одну причину подорожания нефти — напряженность в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном.

"Саудовская Аравия обвинила Тегеран в том, что он поддерживает хуситов в Йемене. И это тоже создает риски, потому что, если начнется большая война между Ираном и Саудовской Аравией, это может привести не только к сокращению добычи в обеих странах, но и к самому страшному, что могут представить страны-потребители — это перекрытие Ормузского пролива", — сказал он.

Юшков пояснил, что перекрытие пролива чревато крупным кризисом в мировой энергетической системе: в этом случае ни один танкер с нефтью из Саудовской Аравии, Катара, Ирана и других стран не сможет выйти на мировой рынок.

Цены на нефть: прогноз

Большинство аналитиков не ждут значительного роста цен на нефть в ближайшее время. С точки зрения начальника центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, в конце 2017 и в 2018 году баррель будет стоить 55-60 долларов.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперты оценили важность соглашения России и Саудовской Аравии

Эксперт ASR Wealth Advisers Шейн Ченел заявил агентству Рейтер, что к концу года стоимость WTI может превысить 60 долларов, а Brent, возможно, преодолеет отметку в 70 долларов.

Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис предположил, что тенденция роста цен на нефть сохранится, так как спрос и предложение на нее восстановили свой баланс.

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