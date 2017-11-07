США и Южная Корея потребовали от КНДР прекратить ядерные разработки

ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости. США и Южная Корея требуют от КНДР немедленно прекратить ядерные разработки и сесть за стол переговоров, и для этого готовы продолжать давление на Пхеньян, заявил во вторник президент Мун Чжэ Ин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы требуем от Северной Кореи прекратить ядерные разработки и возвращения к переговорам", — сказал президент Мун.

По его словам, для достижения этой цели, США и Южная Корея договорились продолжать давление на Северную Корею.