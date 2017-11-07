Несколько сотен человек пришли к Раде на организованный Саакашвили митинг

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Митинг с участием нескольких сотен человек, организованный бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, начался во вторник возле здания Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие собрались на площади Конституции возле здания украинского парламента, они держат флаги Украины, а также Организации украинских националистов (боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия"*). Среди участников акции много людей в камуфляжной форме. Количество людей на митинге постепенно увеличивается. Перед протестующими со сцены, которая также установлена на площади Конституции, выступают политики. Они высказывают недовольство действиями украинских властей.
Полиция усилила охрану общественного порядка в центре украинской столицы, в том числе возле Рады. Все желающие пройти к зданию парламента должны пойти через рамку-металлоискатель, полицейские выборочно совершают осмотр вещей людей, идущих к Раде. Обстановка в центре Киева спокойная.
Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.
* Запрещенная в России организация