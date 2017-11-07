ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Киев на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе игнорирует все доказательства о применении силовиками реактивной, ствольной артиллерии и другого запрещенного минскими договоренностями вооружения, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее представительство ДНР в СЦКК и оперативное командование республики заявляли об обстреле со стороны украинских силовиков Донецка и его окраин с применением артиллерийских систем крупного калибра, в том числе РСЗО "Град".

"Представители Киева на переговорах в Минске, как на протяжении всего процесса, так и в ходе ближайших встреч, игнорируют все доказательства в отношении применения ВСУ артиллерии, минометов и РСЗО. Они игнорируют не только сами факты обстрелов, но и обстрелы по жилым секторам населенных пунктов республики. Киев все списывает на самообстрелы со стороны республик. Это абсурд", — сказал Якубов.