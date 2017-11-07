Украинская прокуратура потребовала ареста сына главы МВД Авакова

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляцию на меры пресечения фигурантам дела о закупке рюкзаков, среди которых — сын главы МВД Украины Александр Аваков.
"Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обжаловано в Апелляционном суде города Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда города Киева от 1 ноября этого года в уголовном производстве по так называемому "делу рюкзаков", которыми подозреваемым избраны меры пресечения в виде личных обязательств. Специализированная антикоррупционная прокуратура считает указанные меры слишком мягкими", — говорится в сообщении САП, размещенном во вторник в Facebook.
В ведомстве отметили, что прокуроры САП будут настаивать на своей позиции, изложенной в суде первой инстанции — тогда они требовали содержания фигурантов дела под стражей.