Украинская прокуратура потребовала ареста сына главы МВД Авакова

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляцию на меры пресечения фигурантам дела о закупке рюкзаков, среди которых — сын главы МВД Украины Александр Аваков.

Ранее антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных — сын главы МВД Украины Арсена Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. Суд избрал меры пресечения фигурантам дела в виде личных обязательств, в частности, для сына главы МВД, который проходит по делу о растрате госсредств. Он должен являться на вызовы прокуратуры и не покидать место регистрации, также он должен сдать загранпаспорт.

"Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обжаловано в Апелляционном суде города Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда города Киева от 1 ноября этого года в уголовном производстве по так называемому "делу рюкзаков", которыми подозреваемым избраны меры пресечения в виде личных обязательств. Специализированная антикоррупционная прокуратура считает указанные меры слишком мягкими", — говорится в сообщении САП, размещенном во вторник в Facebook.

В ведомстве отметили, что прокуроры САП будут настаивать на своей позиции, изложенной в суде первой инстанции — тогда они требовали содержания фигурантов дела под стражей.