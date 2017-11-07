В Китае рассказали, чего ждут от предстоящего визита Трампа

ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости, Жанна Манукян. Предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Китай обязательно увенчается "историческим успехом", заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Трамп 8-10 ноября будет находиться в Китае с государственным визитом.
"Китай придает крайне важное значение предстоящему визиту президента Трампа. Помимо мероприятий в рамках государственного визита, для лидеров также подготовлена неформальная повестка в узком составе, чтобы лидерам было удобнее провести обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Нынешний визит президента Трампа в Китай обязательно будет иметь исторический успех", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.