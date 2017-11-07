Китай выступил против новых санкций Японии против КНДР

ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выступает против односторонних санкций, которые правительство Японии ввело в отношений северокорейских организаций и частных лиц, находящихся в том числе в Китае и России, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что в новый санкционный список, который одобрило правительство страны, попали северокорейские организации и частные лица, находящиеся в Китае, России, Объединенных Арабских Эмиратах и Ливии.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Позиция Китая в этом вопросе очень четкая. Мы всегда выступали и выступаем против того, чтобы одна страна принимала односторонние санкции в отношении другой страны за рамками Совета Безопасности ООН", — заявила на брифинге Хуа Чуньин на просьбу прокомментировать новые санкции.

В санкционный список Японии попали девять организаций и 26 частных лиц из Северной Кореи. Это решение было объяснено тем, что КНДР после введения Японией собственных санкций 25 августа провела 3 сентября шестое ядерное испытание и два испытания баллистических ракет, которые перелетели через территорию самого северного японского острова Хокккайдо.

Кроме того, одной из причин расширения санкций стал визит президента США Дональда Трампа в Японию и объявленная "необходимость усилить единство двух стран". На итоговой совместной с Трампом пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что его страна введет дополнительные санкции против КНДР.

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