МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна, заявила глава российского ведомства Анна Попова в ходе встречи старших должностных лиц и экспертов в области общественного здоровья стран-членов Восточноазиатского саммита по вопросам взаимодействия в рамках ВАС в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями.

По меньшей мере 27 человек погибли из-за мощного тайфуна во Вьетнаме. Ранее стало известно об 11 жертвах стихии. Еще 22 человека считаются пропавшими, в их число входят 17 членов экипажа грузовых судов, которые были потоплены у побережья провинции Биньдинь. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Более 600 домов были разрушены, еще почти 40 тысяч повреждены.

"С коллегами из Вьетнама, я надеюсь, мы еще сегодня успеем переговорить, учитывая проблему с наводнением. Мы готовы оказать ту помощь, которая от нас может быть потребна", — заявила Попова.