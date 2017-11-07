МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна, заявила глава российского ведомства Анна Попова в ходе встречи старших должностных лиц и экспертов в области общественного здоровья стран-членов Восточноазиатского саммита по вопросам взаимодействия в рамках ВАС в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями.
"С коллегами из Вьетнама, я надеюсь, мы еще сегодня успеем переговорить, учитывая проблему с наводнением. Мы готовы оказать ту помощь, которая от нас может быть потребна", — заявила Попова.