МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев открыл в Бишкеке сквер дружбы народов Киргизии и России, сообщила во вторник пресс-служба лидера республики.

Ранее президент Киргизии подписал указ о переименовании Дня Великой Октябрьской революции 7 ноября в День истории и памяти предков. Согласно указу, 7 и 8 ноября в республике будут проводиться памятные мероприятия, связанные с национально-освободительным восстанием 1916 года, Великой Октябрьской Социалистической революцией и 80-летием политических репрессий. Ранее Атамбаев выделил около 45 тысяч долларов на реставрацию монумента, символизирующего дружбу с Россией, и прилегающему к нему скверу.

"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 ноября, по случаю Дней истории и памяти предков открыл в городе Бишкек сквер вокруг монумента дружбы народов Кыргызстана и России. Сквер дружбы народов Кыргызстана и России создан и благоустроен вокруг монумента дружбы народов, сооруженного в 1974 году в честь 100-летия вхождения Киргизии в состав России", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сквер и монумент расположены на территории, прилегающей к центральной площади Ала-Тоо в столице Киргизии.

В 1916 году в Центральной Азии вспыхнул мятеж, вызванный указом Николая II о мобилизации местного населения на прифронтовые работы. Киргизские отряды под предводительством местных лидеров напали и уничтожили поселения русских переселенцев, где оставались, в основном, женщины, дети и старики, так как мужчины были призваны на фронт. Власти жестоко подавили мятеж, выдвинув в регион регулярные войска. Испугавшись репрессий, местное население бежало в Китай через высокогорные перевалы, по пути многие погибли. По оценкам киргизских историков, численность местного населения в результате Уркуна (Исхода) сократилась на 40%.