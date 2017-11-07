В Киеве неизвестные залили цементом "Вечный огонь", сообщили СМИ

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, сообщает во вторник сайт украинского телеканала "Эспрессо".

По данным телеканала, что во вторник утром в полицию поступило сообщение от прохожего, который заметил, что "Вечный огонь" залит цементом.

"Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины до сих пор неизвестны.

Это уже не первый случай вандализма по отношению "Вечному огню". В апреле неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в украинской столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".