В ДНР заявили о сокращении числа обстрелов за сутки

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки уменьшилось, число примененных по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики боеприпасов по сравнению с предыдущим днем сократилось в шесть раз, заявили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня. © РИА Новости / Андрей Веселов В ДНР объяснили, с чем связано обострение в Донбассе

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике в воскресенье резко обострилась, силовики открыли огонь по жилым кварталам Донецка. По городу и окрестностям было выпущено 450 снарядов РСЗО "Град". По данным Минздрава ДНР, в результате обстрелов пострадали два мирных жителя.

"Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись один раз, выпущено пять мин, калибром 82 миллиметра — дважды, выпущено девять мин. Из гранатометов выпущена 181 граната", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, минометы также применялись на мариупольском и горловском направлениях, выпущено более 20 мин, а также 90 гранат.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 335 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 2126 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.