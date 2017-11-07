Индия экстрадировала россиянина, подозреваемого в убийстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин Руслан Саяхов, объявленный Россией в розыск по линии Интерпола в связи с подозрением в убийстве, во вторник экстрадирован из Индии в Россию, сообщил РИА Новости второй секретарь консульского отдела посольства России в Индии Артур Гербст.

"Он был экстрадирован сегодня утром, в 5.50 по местному времени (03.20 мск). Его сопровождают сотрудники ФСИН РФ и Интерпола", — заявил Гербст.

Саяхов был задержан в Нью-Дели в середине сентября, когда он явился в консульство России для получения свидетельства на возвращение на родину, однако его опознали сотрудники консульского отдела и вызвали полицию.

Житель Уфы Саяхов подозревается в убийстве в 2012 году гражданки России Веры Фойкиной. По данным управления МВД по Башкирии, Саяхов после убийства выехал на отдых в Индию и не вернулся.