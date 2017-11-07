В Таиланде россиянка серьезно пострадала, катаясь на велосипеде

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Жительница Челябинска, находящаяся на отдыхе в Таиланде, получила серьезную травму головы, ее родственники просят минздрав Челябинской области помочь в транспортировке женщины в Россию, сообщила РИА Новости представитель челябинского минздрава Мария Хворостова.

По данным ряда СМИ, молодые супруги из Челябинска в конце октября уехали по туристической путевке в Таиланд. Катаясь на велосипеде на острове Ко Чанг, женщина упала и получила серьезную травму головы. В больнице Таиланда ей сделали две операции, сейчас она находится в состоянии комы, пишут СМИ.

"Представители регионального минздрава уже общались с родственниками пострадавшей в Таиланде жительницы Челябинска. Но пока информации о ее состоянии с их слов недостаточно. В настоящее время мы ждем официальные документы из лечебного учреждения о диагнозе и рекомендациях, чтобы решить вопрос о способе транспортировки пострадавшей в Челябинск", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что либо женщину можно транспортировать обычным авиарейсом, либо будет необходим спецборт, который предоставляет федеральный центр медицины катастроф.