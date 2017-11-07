Глава Египта заявил, что не намерен быть президентом больше двух сроков

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, пришедший к власти в 2014 году, заявил, что не намерен оставаться на посту президента больше двух четырехлетних сроков.

Президентские выборы в Египте пройдут в 2018 году. Нынешний глава государства ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году на выборах, прошедших после насильственного отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси и ассоциации "Братья-мусульмане". Он одержал безоговорочную победу. Законы Египта позволяют ас-Сиси баллотироваться на высший пост повторно.

В интервью телеканалу CNBC ас-Сиси заявил, что не намерен оставаться на посту президента больше двух сроков, прописанных в конституции.

"Мы не будем нарушать (конституцию)", — сказал президент. "Я поддерживаю сохранение двух четырехлетних сроков", — добавил он.

По словам ас-Сиси, президентские выборы пройдут в Египте в марте или апреле 2018 года. Планирует ли он баллотироваться на выборах, Ас-Сиси не сказал.

Ранее депутат египетского законодательного собрания и глава парламентского комитета по делам молодежи и спорта Амер Фарраг заявил о присоединении к общественной кампании за участие ас-Сиси в выборах главы государства. Как пишет сайт арабской газеты "Элаф" со ссылкой на слова главы парламентского комитета по обороне и нацбезопасности Египта Камаля Амера, египетские депутаты в ходе осенней сессии могут выступить с общей поддержкой участия ас-Сиси в выборах президента в 2018 году, чтобы он мог продолжить реализацию своей программы реформ в стране.