Силовики почти 20 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (69)

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 20 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.