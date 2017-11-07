Трамп прибыл в Южную Корею с двухдневным визитом

ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею на авиабазу Осан в городе Пхёнтэк, откуда направился на военную базу Кэмп-Хамфриз в этом же городе, сообщило агентство Рёнхап.

Вопреки ожиданиям в Пхёнтэке в 70 километрах от Сеула его приветствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Визит южнокорейского президента на военную базу не был заранее анонсирован и привлек внимание СМИ.

Это первый случай в истории двух стран, когда южнокорейский президент встречает своего американского коллегу за пределами Голубого дворца – официальной резиденции президента Южной Кореи. На военной базе Кэмп-Хамфриз состоится обед Трампа и Муна с военнослужащими обеих стран, а также он выслушает доклад о современном положении на полуострове.

На вторую половину дня назначена его официальная встреча двух лидеров и часовая прогулка. Затем запланирована совместная пресс-конференция. День завершит совместный ужин.