ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Новые санкции, которые правительство Японии приняло против КНДР во вторник, распространяются на северокорейские организации, находящиеся в Китае и России, об этом перед журналистами по итогам заседания правительства заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"На этот раз в список организаций и частных лиц включены северокорейские организации и частные лица, находящиеся в Китае, России, Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии. Все включенные в список принадлежат к властям Северной Кореи", — сказал генеральный секретарь.

Ранее он объявил о решении правительства включить в список организаций и лиц, чьи активы должны быть заморожены, 9 организаций и 26 частных лиц из Северной Кореи. Это решение было объяснено тем, что КНДР после введения Японией собственных санкций 25 августа провела 3 сентября шестое ядерное испытание и два испытания баллистических ракет, которые перелетели через территорию самого северного японского острова Хокккайдо.

Кроме того, одной из причин расширения санкций стал визит президента США Дональда Трампа в Японию и объявленная "необходимость усилить единство двух стран". На итоговой совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что его страна введет дополнительные санкции против КНДР.