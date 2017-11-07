Южная Корея готова построить ледокол для развития Севморпути

ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. Министр морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ен Чун на встрече с министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой заявил о готовности правительства Южной Кореи построить ледокол для развития Северного морского пути, сообщило во вторник Минвостокразвития.

Уточняется, что встреча министров состоялась в понедельник в Сеуле.

"Для развития Северного морского пути правительство Южной Кореи планирует построить специальный ледокол", — сообщил на встрече Ким Ен Чун.

Глава Минвостокразвития в свою очередь сообщил, что министерством уже подготовлен предварительный расчет реализации проекта по развитию Северного морского пути.

"По развитию Северного морского пути у нас было поручение президента подготовить финансово экономическую модель развития. Она готова, также мы сформировали расчеты инвестиций и доходов организации контейнерной линии, с созданием двух портов-хабов в Петропавловске-Камчатском и Мурманске. По нашим оценкам, срок окупаемости проекта около восьми лет", — подчеркнул Галушка.

Он отметил, что при оценке грузопотоков учитывалась, в том числе, сезонность перевозок, и те периоды, когда выгоднее перевозить товары южным путем. Все документы Галушка передал Ким Ен Чуну. Министр Кореи заверил, что вся информация будет передана заинтересованным бизнесменам.

Северный морской путь – кратчайший путь между Дальним Востоком и Европой. Он почти вдвое короче, чем путь по южным морям через Суэцкий канал. Путь проходит вдоль северных берегов России, объединяет несколько портов.-0-