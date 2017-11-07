"Мне жаль": Тереза Мэй извинилась за секс-скандал в парламенте

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Британский премьер-министр Тереза Мэй извинилась перед жертвами секс-скандала и пообещала навести порядок в парламенте, сообщает Sun.
"Мне жаль, что нам пришлось столкнуться со столькими случаями злоупотребления служебными полномочиями в течение стольких лет", — посетовала Мэй.
"Нам всем должно быть стыдно, что это происходило здесь, в обители демократии", — добавила она.
Также премьер призвала к "новой культуре уважения" в парламенте.
Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку после недавних обвинений в домогательствах, произошедших более десяти лет назад. Обвинения выдвигались и в адрес других членов парламента.