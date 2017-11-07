Учредительное собрание Венесуэлы одобрило процесс против лидера оппозиции

МЕХИКО, 7 ноя – РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы одобрило в понедельник процесс против вице-спикера Национальной ассамблеи, находящейся под контролем оппозиции, Фредди Гевары.

"Национальное учредительное собрание разрешает верховному суду продолжить процесс против Гевары, чтобы сохранить его право на защиту и на этот процесс", — говорится в сообщении собрания в его микроблоге в Twitter.

Ранее верховный суд Венесуэлы принял решение, что Гевара, лишенный судебного иммунитета, должен будет предстать перед обычным уголовным судом по обвинениям в причастности к преступному сговору, подстрекательству и использованию подростков для преступной деятельности. Обвинения строятся на деятельности Гевары, бывшего одним из организаторов массовых протестов весной и летом этого года против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибли 124 человека.

Сам Гевара с субботы находится в посольстве Чили в Каракасе. Власти Чили уже заявили, что готовы предоставить оппозиционеру политическое убежище.