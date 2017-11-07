Россия начнет реализацию идеи сотрудничества с Кореей "девять мостов"

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Первые шаги по реализации концепции "девяти мостов" сотрудничества РФ и Южной Кореи, которую предложил президента Республики Корея Мун Чжэ Ин, могут быть осуществлены в ближайшие полгода, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка.

Мун Чжэ Ин в ходе Восточного экономического форума – 2017 предложил России навести "девять мостов" сотрудничества, включая энергетику и транспорт. Девять мостов означают мосты газа, железной дороги, северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского хозяйства и по другим видам сотрудничества.

Галушка сообщил, что готов конкретный план по реализации инициативы о "9 мостах", информирует Минвостокразвития РФ.

"Предложения главы Республики Корея нашли поддержку президента России Владимира Путина. И со своей стороны мы готовы делать все необходимое, чтобы эти обозначенные ориентиры получили свою реальную реализацию. Мы подготовили конкретизирующий план по реализации "9 мостов" и считаем возможным, чтобы первый шаг был осуществлен в ближайшие 5-6 месяцев", — заявил Галушка в ходе встречи с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея господином Пэк Ун Гю.

Галушка напомнил, что сегодня на Дальнем Востоке доля инвестиций южнокорейских компаний остается небольшой — 434 миллиона долларов США, это 0,7% всех частных инвестиций и 8,2% иностранных инвестиций, однако этот объем может быть и больше.

"Для привлечения бизнеса возможно провести в Сеуле презентации инвестиционных проектов, которые наиболее интересны сторонам. Кроме энергетических и газовых проектов сегодня есть возможности сотрудничества в области судостроения, медицины и туризма", — отметил господин Пэк Ун Гю. Презентация будет приурочена к открытию в Сеуле представительства Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.