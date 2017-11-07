СМИ узнали, почему техасский стрелок смог купить оружие

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. ВВС США не выполнили необходимые процедуры, предписанные Пентагоном, и не сообщили ФБР о прошлом стрелка из Техаса, поэтому ему удалось приобрести оружие, сообщает газета Washington Post.

Как сообщает газета, ВВС США были обязаны сообщить федеральным правоохранительным органам страны о прошлом стрелка из Техаса Девина Келли, из-за которого он в 2014 году был с порицанием уволен со службы. Если бы правоохранительные органы были осведомлены об этом, Келли было бы запрещено покупать огнестрельное оружие. Директива Пентагона обязывает информировать Федерального бюро расследований (ФБР) о подобных случаях насилия.

"Исходная информация указывает на то, что случай бытового насилия со стороны Келли не был внесен в базу данных Национального центра информации о преступности", — говорится в заявлении представителя ВВС, опубликованном в понедельник.

По данным газеты, представитель сети Academy Sports подтвердил, что Келли купил две единицы оружия в одном из их магазинов после прохождения федеральных проверок за этот и за прошлый год. Использовал ли злоумышленник именно это оружие во время стрельбы в церкви, следствие пока не выяснило.

Днем в воскресенье Келли открыл стрельбу в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший, вооруженный автоматической винтовкой, не имел разрешения на ношение оружия. После массовой стрельбы он покинул церковь, был ранен местным жителем, затем началась автомобильная погоня за ним. Сообщается, что нападавший выстрелил в себя и был обнаружен уже мертвым. Как ранее передавал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации, был уволен со службы с порицанием и попал под трибунал в 2014 году. Сообщается, что он был обвинен в причинении физического вреда своей супруге и ребенку.