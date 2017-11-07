В США огласили приговор проводенику-спонсору "Аль-Каиды"*

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Гражданин Индии, обвиняемый в США в финансировании связанного с террористической организацией "Аль-Каида"* исламского проповедника и планировании убийства американского судьи, приговорен к 27,5 годам лишения свободы, сообщило министерство юстиции США.
"Как часть сговора обвиняемый предоставил тысячи долларов Анвару аль-Авлаки в ответ на его призывы к поддержке жестокого джихада. Когда обвиняемый был задержан, он также добивался убийства федерального судьи, рассматривавшего его дело. Этим тюремным приговором он сейчас привлечен к ответственности за свои преступления", — заявила исполняющая обязанности помощника генпрокурора по национальной безопасности Дана Боэнте.
* Запрещенная в России террористическая организация