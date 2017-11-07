СМИ: Чили готова дать убежище оппозиционеру из Венесуэлы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Чилийское правительство готово предоставить политическое убежище вице-спикеру оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Фредди Геваре, сообщает издание Nacional.

Представитель правительства Чили Паула Нарваес заявила, что вступление Гевары в дипломатическое представительство Чили "отвечает постоянной политике, которой следовало правительство Чили в отношении ситуации, происходящей в Венесуэле".

Ранее верховный суд Венесуэлы принял решение, что Фредди Гевара, лишенный судебного иммунитета, должен будет предстать перед обычным уголовным судом по обвинениям в причастности к преступному сговору, подстрекательству и использованию подростков для преступной деятельности. Обвинения строятся на деятельности Гевары, бывшего одним из организаторов массовых протестов весной и летом этого года против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибли 124 человека.

По данным чилийского МИД, в адрес Гевары поступили угрозы, после чего он попросил об убежище в дипломатическом представительстве южноамериканской страны.

Лишение Гевары неприкосновенности осудили власти Мексики и Испании, а также члены "Группы Лимы", в которую входят 12 американских государств.

В августе Чили предоставило убежище нескольким судьям верховного суда Венесуэлы, назначенным национальной ассамблеей. Президент Николас Мадуро пообещал тогда посадить в тюрьму всех судей верховного суда, приведенных к присяге оппозиционным парламентом. Тогда же сотрудниками SEBIN (Боливарианской службы разведки) был задержан адвокат Анхель Сарпа, затем еще двое членов ВС. Всего парламент назначил 13 судей и 20 их заместителей. Верховный суд еще до этих назначений лишил их легитимности. Также власти Венесуэлы заблокировали счета судей верховного суда, назначенных парламентом.