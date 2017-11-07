СМИ: Чили готова дать убежище оппозиционеру из Венесуэлы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Чилийское правительство готово предоставить политическое убежище вице-спикеру оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Фредди Геваре, сообщает издание Nacional.
Ранее верховный суд Венесуэлы принял решение, что Фредди Гевара, лишенный судебного иммунитета, должен будет предстать перед обычным уголовным судом по обвинениям в причастности к преступному сговору, подстрекательству и использованию подростков для преступной деятельности. Обвинения строятся на деятельности Гевары, бывшего одним из организаторов массовых протестов весной и летом этого года против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибли 124 человека.
По данным чилийского МИД, в адрес Гевары поступили угрозы, после чего он попросил об убежище в дипломатическом представительстве южноамериканской страны.
В августе Чили предоставило убежище нескольким судьям верховного суда Венесуэлы, назначенным национальной ассамблеей. Президент Николас Мадуро пообещал тогда посадить в тюрьму всех судей верховного суда, приведенных к присяге оппозиционным парламентом. Тогда же сотрудниками SEBIN (Боливарианской службы разведки) был задержан адвокат Анхель Сарпа, затем еще двое членов ВС. Всего парламент назначил 13 судей и 20 их заместителей. Верховный суд еще до этих назначений лишил их легитимности. Также власти Венесуэлы заблокировали счета судей верховного суда, назначенных парламентом.