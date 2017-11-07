Турция отказала в гарантиях США по делу о сотрудниках генконсульства

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Турция не будет давать США гарантии по каким-либо уголовным делам и иным правовым процессам, поскольку это не входит в компетенцию правительства республики, заявили в посольстве Турции в США.

Заявление последовало на фоне визового кризиса между двумя странами, поводом к которому стало задержание сотрудников американского генконсульства в Стамбуле. В понедельник сначала США, а затем и Турция заявили о возобновлении выдачи виз "в ограниченном объеме".

"Турция является правовым государством, и наше правительство не может дать никаких заверений относительно дел, которые являются предметом продолжающихся правовых процессов", — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве подчеркивают, что сотрудники генконсульства США были ранее задержаны в Турции "не из-за исполнения ими своих полномочий, а потому что против них были выдвинуты серьезные обвинения". В связи с этим, указали в дипмиссии, вопрос о начале правовых процедур в отношении тех, кто "выходит за рамки консульских полномочий и совершает преступления в Турции", находится в компетенции независимых органов правосудия.

В посольстве назвали возобновление выдачи виз "позитивным развитием" событий, однако "странным и не соответствующим действительности" заявление американской стороны относительно ситуации с безопасностью дипучреждений США в Турции.

Посольство США 8 октября объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.