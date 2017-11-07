В Техасе американцы несут цветы к месту стрельбы

Цветы у блокпоста, где сотрудники правоохранительных органов работают на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. Архивное фото

Цветы у блокпоста, где сотрудники правоохранительных органов работают на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. Архивное фото

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Люди несут цветы к церкви в Техасе, где накануне произошло массовое убийство, передает корреспондент РИА Новости.

Как передает корреспондент, доступ в церковь ограничен полицией, и приблизиться к ней нельзя. Возле ограждающей место преступления полицейской ленты организовано место, где люди могут возложить цветы.

"Я просто понял, что должен приехать сюда, чтобы возложить цветы, я почувствовал это сердцем. Я хотел выразить свою поддержку, показать, что дьявол не может сломить нас", — рассказал 30-летний житель Техаса, который пришел к церкви почтить память погибших.

По сообщению корреспондента, на всех местных домах и бизнес-офисах приспущены флаги.

Днем в воскресенье Девин Келли открыл стрельбу в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший, вооруженный автоматической винтовкой, не имел разрешения на ношение оружия. После массовой стрельбы он покинул церковь, был ранен местным жителем, затем началась автомобильная погоня за ним. Сообщается, что нападавший выстрелил в себя и был обнаружен уже мертвым. Как ранее передавал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации, был уволен со службы с порицанием и попал под трибунал в 2014 году. Сообщается, что он был обвинен в причинении физического вреда своей супруге и ребенку.

В результате стрельбы погибли 26 человек, в том числе 18-месячный ребенок, самой старшей жертве 77 лет. По информации телеканала, среди погибших – Лула Уайт, бабушка бывшей жены стрелка, 26-летнего Девина Келли.