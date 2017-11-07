Эксперты оценили важность соглашения России Саудовской Аравии

КАИР, 7 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Перемены в Саудовской Аравии, несомненно, окажут влияние на нефтяные рынки и цены, учитывая, что речь идет о крупнейшем производителе и экспортере нефти, однако последний рост мировых цен связан, скорее, с результатом действия российско-саудовских договоренностей в рамках ОПЕК+. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказали арабские эксперты.
В понедельник стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель.
Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии, а также с гибелью высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом. Однако ряд экспертов винят в этом спекулятивные факторы.
"Рынкам нужна стабильность и рост мирового спроса на нефть. Российско-саудовская договоренность, общая стратегия дадут рынкам желанную стабильность и позволят избежать негативных последствий мер, которые принимает Саудовская Аравия для борьбы с коррупцией", — сказал независимый эксперт в области нефти из Кувейта Камель аль-Харами. Он подчеркнул, что в ближайшие годы цены могут достичь уровня 70 долларов за баррель. Хотя, по его словам, Россия и Саудовская Аравия удовлетворены и нынешним уровнем цен на "черное золото".
Ливанский экономический эксперт Марван Искандер также считает, что рост цен на нефть связан, прежде всего, не с арестами в Саудовской Аравии, а, скорее, с ее договоренностями с Россией по сокращению добычи нефти.