Саудовская Аравия считает, что Ливан объявил ей войну

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Государственный министр по делам персидско-арабского залива Саудовской Аравии Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которые объявляет войну стране, сообщает телеканал Al Arabiya.

"Мы будем относиться к правительству Ливана как к правительству, объявляющему войну из-за боевиков (шиитского движения — ред.) "Хезболлах", — заявил министр. Он добавил, что ливанское правительство должно знать об "опасности боевиков "Хезболлах" в отношении Саудовской Аравии.

Аль-Сабхан добавил, что боевики "Хезболлах" причастны ко всем терактам, угрожающим Саудовской Аравии. Он обвинил движение в контрабанде наркотиков в Саудовскую Аравию, а также в связанном с терроризмом обучении саудовской молодежи.

Он отметил, что Эр-Рияд ожидает, что ливанское правительство может сдержать "агрессию "Хезболлах".

По словам министра, заявления о том, что ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку принудительно, было для того, чтобы "рассредоточить ливанцев".

В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.