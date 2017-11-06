В США назвали сроки создания гиперзвукового оружия

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. США прикладывают максимальные усилия для скорейшего создания гиперзвукового оружия, сообщает издание Scout Warrior.

По данным издания, такое стремление вызвано недавним отчетом ведомства, согласно которому Россия и Китай уже проводят испытания гиперзвукового оружия. Американские ученые также на протяжении нескольких лет занимаются изучением возможностей гиперзвуковых полетов.

По словам главного научного сотрудника ВВС США Джеффри Захариаса, постепенный прогресс в этой области потребует десятилетий непрерывного технологического развития. Он добавил, что полет гиперзвукового беспилотного разведывательного аппарата должен состояться в 2030-х годах, а гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) многоразового использования будет запущен не раньше 2040-х годов.

Разработчики оружия ВВС США ожидают, что к 2040-м годам будут использоваться гиперзвуковые разведывательные БПЛА, гиперзвуковые радиоуправляемые разведывательные самолеты и гиперзвуковые беспилотники-наблюдатели.

По словам Захариаса, гиперзвуковое оружие планируется принять на вооружение уже в 2020-х годах. Вслед за этим будут созданы гиперзвуковые платформы для БПЛА, которые смогут передвигаться на большой высоте со скоростью в пять раз превышающей скорость звука.

Разработки в области гиперзвукового оружия ведут Россия и Китай, США и Австралия. СМИ неоднократно сообщали об испытаниях новых высокоскоростных ракет в КНР. Глава российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов ранее заявлял, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут быть созданы в РФ до 2020 года, при этом массовое поступление в Вооруженные силы гиперзвуковых ракет начнется в 2030-2040-е годы.