В Саудовской Аравии раскрыли подробности коррупционного расследования

ДУБАЙ, 6 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муджиб заявил о проведении "подробных допросов" задержанных Высшим комитетом по борьбе с коррупцией экс-чиновников и бизнесменов и сборе большого числа доказательств их причастности к коррупционным схемам.

В воскресенье созданный незадолго до этого Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать более 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

"Это начало жизненно важного процесса по искоренению коррупции, подозреваемые были задержаны, чтобы они не могли скрыться от правосудия. Было собрано много доказательств во время проведения подробных допросов", — отметил прокурор, чьи слова приводит саудовский новостной портал "Аджиль".

В свою очередь член комитета по борьбе с коррупцией Халид аль-Мхейсан сообщил, что предварительное расследование, которое привело к арестам, длилось три года из-за сложности задачи, связанной с влиятельными должностными лицами страны.