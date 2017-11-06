Избран новый мэр Анкары

АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Новым мэром Анкары избран представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Туна, сообщается в понедельник на сайте мэрии турецкой столицы.

Ранее бывший мэр Анкары, также представитель ПСР Мелих Гёкчек заявил, что уходит в отставку по просьбе президента Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что Туна был избран большинством голосов депутатов городского собрания Анкары. Ранее он занимал должность глава муниципалитета района Синджан Анкары.

Гёкчек, который был избран мэром Анкары в 1994 году и четыре раза переизбирался на этот пост, поздравил в Twitter Туну с избранием и пожелал ему успешной работы.

Отставка Гёкчека была связана со взятым Эрдоганом курсом на обновление рядов возглавляемой им ПСР. Ранее в отставку подали мэр Стамбула Кадир Топбаш и мэры нескольких крупных турецких городов.