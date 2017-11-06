ООН приостановила поставки гумпомощи в Йемен

ООН, 6 ноя — РИА Новости. Решение действующей в Йемене саудовской коалиции о закрытии всех портов негативно скажется на доставке гуманитарной помощи населению страны, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Ранее сообщалось, что командование арабской коалиции объявило о закрытии всех наземных, воздушных и морские портов Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Йеменские повстанцы-хуситы в минувшую субботу запустили ракету дальностью полета 750 км по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать.