ООН приостановила поставки гумпомощи в Йемен

ООН, 6 ноя — РИА Новости. Решение действующей в Йемене саудовской коалиции о закрытии всех портов негативно скажется на доставке гуманитарной помощи населению страны, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он заявил на брифинге в понедельник, что проведение гуманитарных операций ООН в Йемене было временно приостановлено, так как два рейса ООН не получили разрешение на вылет. "Мы хотим выразить обеспокоенность объявлением саудовской коалиции о том, что она временно закрывает все воздушные, наземные и морские порты. Это может навредить доставке гуманитарной помощи населению страны", — сказал Хак журналистам.

Ранее сообщалось, что командование арабской коалиции объявило о закрытии всех наземных, воздушных и морские портов Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Йеменские повстанцы-хуситы в минувшую субботу запустили ракету дальностью полета 750 км по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать.