За секс-вечеринки у "Толстого Леонарда" ответят 60 американских адмиралов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более 400 военнослужащих находятся под подозрением в связи с расследованием дела "Толстого Леонарда" о коррупции и ненадлежащем поведении в рядах ВМС США, сообщает The Washington Post.

Согласно материалам суда, малайзийский бизнесмен Леонард Гленн Фрэнсис по кличке Толстый Леонард предлагал военным подарки, поездки на курорты и вечеринки с проститутками в обмен на секретную информацию о закупках ВМС США. В материалах дела, в частности, упоминаются часы стоимостью в 25 тысяч долларов, элитные сигары и коньяки редких марок.

В число подозреваемых в получении взяток от Толстого Леонарда попали 60 действующих и отставных адмиралов. Журналисты, однако, подчеркивают, что уголовные обвинения предъявлены пока лишь двум высокопоставленным военным. На скамье подсудимых также находятся 28 офицеров среднего звена.

На данный момент рассматривается вопрос о передаче дела "Толстого Леонарда" в специальный военный суд.