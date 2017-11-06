Украинский закон об образовании представили в штаб-квартире НАТО

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Министр образования Украины Лилия Гриневич сообщила, что в Брюсселе в штаб-квартире НАТО рассказала послам стран-членов Альянса, что новый закон об образовании не сужает, а расширяет права нацменьшинств.

"Только что завершилась встреча в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где я рассказывала про закон "Об образовании" послам стран-членов Альянса… Конечно, я рассказала обо всех деталях, но главное то, что закон "Об образовании" — это ключевой законодательный акт системной образовательной реформы, от которой зависит европейское будущее Украины", — написала Гриневич на своей странице в Facebook.

Она отметила, что закон не ограничивает конституционные права граждан Украины, а напротив "предусматривает широкие возможности для того, чтобы представители наших меньшинств пользовались своим законным правом на равный доступ к качественному образованию, работе и развитию в пределах всей страны, а не только собственной маленькой общины".

Гриневич также подчеркнула, что Украина готова к консультациям и переговорам по закону." Однако каждый украинский ребенок должен иметь условия, чтобы качественно овладеть государственным языком — это предел компромисса, за который мы не перешагнем. Приятно, что нас услышали и поддержали нашу открытость и честность в собственной позиции", — добавила министр.

Ранее президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. По данным издания Magyar Nemzet, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.