Суд во вторник изберет меру пресечения второму участнику ДТП в Харькове

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают второго участника ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, — водителя внедорожника Геннадия Дронова — в нарушении правил дорожного движения, и во вторник, 7 ноября суд изберет ему меру пресечения. Об этом агентству "Украинские новости", сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

Внедорожник Lexus 18 октября въехал в группу людей в Харькове. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке-водителю внедорожника Lexus Алене Зайцевой грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Сегодня ему (Геннадию Дронову — ред.) сообщили о подозрении по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких граждан)", — сообщил Перепелица.

Защитник уточнил, что в данный момент он знакомится с подозрением, а его подзащитный находится в больнице, он задержан. Перепелица напомнил, что ранее Дронов фигурировал в деле как свидетель. Ранее правоохранители не исключали возможности изменения статуса Дронова.