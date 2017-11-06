Французский суд оставил Павленского под стражей

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Суд во Франции оставил под стражей Петра Павленского, обвиняемого в поджоге здания французского Центробанка (Banque de France), сообщил адвокат художника Доминик Берейтер Миньков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до десяти лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

По данным агентства Франс Пресс, Павленский и его подруга Оксана Шалыгина обратились в апелляционный суд с ходатайством об освобождении, которое не было удовлетворено.

Адвокат пары заявил, что прокуратура настаивает на содержании пары под стражей, поскольку опасается повторения инцидента. Он намерен подать новую кассационную жалобу, касающуюся режима содержания его подзащитных.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.