Французский суд оставил Павленского под стражей

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Суд во Франции оставил под стражей Петра Павленского, обвиняемого в поджоге здания французского Центробанка (Banque de France), сообщил адвокат художника Доминик Берейтер Миньков.
По данным агентства Франс Пресс, Павленский и его подруга Оксана Шалыгина обратились в апелляционный суд с ходатайством об освобождении, которое не было удовлетворено.
Адвокат пары заявил, что прокуратура настаивает на содержании пары под стражей, поскольку опасается повторения инцидента. Он намерен подать новую кассационную жалобу, касающуюся режима содержания его подзащитных.
Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.