В Техасе обнаружили видеозапись стрельбы в церкви

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Представитель управления общественной безопасности Фримен Мартин сообщил на пресс-конференции, что местные власти в Техасе нашли видеозапись стрельбы в церкви в Техасе, в результате которой погибли десятки человек.
По данным властей США, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым, сообщалось, что кто-то открыл по нему огонь из своего оружия.
"Я могу вам сказать, что есть видеозапись из церкви. Идет расследование", — сообщил Мартин журналистам. Трансляцию пресс-конференции вели американские телеканалы.
По словам Мартина, "подозреваемый использовал телефон, чтобы дать знать отцу, что он был подстрелен и не выживет", после стрелок покончил с собой. Он рассказал, что на нем были маска и бронежилет. Кроме того, была проведены проверка в отношении подозреваемого, в частности, изучена история судимостей. По его словам, данная проверка показала, что "подозреваемый чист".
В результате стрельбы погибли люди в возрасте от 18 месяцев до 77 лет, отметил Мартин.
По словам представителя правоохранительных органов Фреда Милановски, "было найдено три огнестрельных оружия" — одно в церкви и два в машине подозреваемого.
"Я также могу подтвердить, что все три огнестрельных оружия были куплены подозреваемым. Было много сообщений в СМИ, что он был уволен с военной службы. В целом, если человек был уволен с военной службы, то ему запрещено покупать огнестрельное оружие. Мы пока только начали расследования, у нас нет всей документации", — сказал он журналистам.
Как ранее передавал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, подозреваемый Девин Келли в 2010–2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации, был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу в 2014 году. За что его судили, не сообщается.
В воскресенье, 5 ноября, США потряс очередной случай массовой стрельбы. В результате бойни в церкви в Техасе погибли 26 человек.
Возле баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, неподалеку от Сан-Антонио, одетый во все черное мужчина открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR.
Затем он вошел в церковь, где шла служба, и открыл беспорядочную стрельбу. Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет.
На выходе из церкви стрелявший столкнулся с местным жителем, также вооруженным винтовкой. После перестрелки мужчина бросил оружие и скрылся на машине.
Впоследствии стрелявшего обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился.
СМИ сообщили, что предполагаемого техасского стрелка зовут Девин Келли, в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации.
В ВВС рассказали, что подозреваемого в стрельбе в баптистской церкви судили военным судом в связи с предполагаемым нападением на жену и ребенка.
Девин Келли был осужден и приговорен к 12 месяцам лишения свободы, его уволили из ВВС за недостойное поведение. В 2014 году он вышел на свободу.
В память о погибших при стрельбе в церкви в Техасе американский президент распорядился на четыре дня приспустить государственные флаги США.
Трамп также передал пострадавшим и родственникам погибших свои соболезнования и пообещал федеральную поддержку Техасу при расследовании этой трагедии.