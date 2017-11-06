В Техасе обнаружили видеозапись стрельбы в церкви

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Представитель управления общественной безопасности Фримен Мартин сообщил на пресс-конференции, что местные власти в Техасе нашли видеозапись стрельбы в церкви в Техасе, в результате которой погибли десятки человек.

По данным властей США, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым, сообщалось, что кто-то открыл по нему огонь из своего оружия.

"Я могу вам сказать, что есть видеозапись из церкви. Идет расследование", — сообщил Мартин журналистам. Трансляцию пресс-конференции вели американские телеканалы.

По словам Мартина, "подозреваемый использовал телефон, чтобы дать знать отцу, что он был подстрелен и не выживет", после стрелок покончил с собой. Он рассказал, что на нем были маска и бронежилет. Кроме того, была проведены проверка в отношении подозреваемого, в частности, изучена история судимостей. По его словам, данная проверка показала, что "подозреваемый чист".

В результате стрельбы погибли люди в возрасте от 18 месяцев до 77 лет, отметил Мартин.

По словам представителя правоохранительных органов Фреда Милановски, "было найдено три огнестрельных оружия" — одно в церкви и два в машине подозреваемого.

"Я также могу подтвердить, что все три огнестрельных оружия были куплены подозреваемым. Было много сообщений в СМИ, что он был уволен с военной службы. В целом, если человек был уволен с военной службы, то ему запрещено покупать огнестрельное оружие. Мы пока только начали расследования, у нас нет всей документации", — сказал он журналистам.

Как ранее передавал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, подозреваемый Девин Келли в 2010–2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации, был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу в 2014 году. За что его судили, не сообщается.