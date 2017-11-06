Саудовскую Аравию пытаются втянуть в "войну на истощение", считает эксперт

КАИР, 6 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи. Саудовская Аравия может столкнуться в Йемене с долгосрочной вялотекущей войной, нацеленной на истощение ее ресурсов, считает военный эксперт, бывший бригадный генерал египетской армии Набиль Фуад.

Йеменские повстанцы-хуситы в минувшую субботу запустили ракету дальностью полета 750 км по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать.

"Запуск баллистической ракеты — это попытка продемонстрировать силу, создать угрозу для жизненно важных объектов на территории Саудовской Аравии. В самом Йемене продолжается партизанская война. Поэтому я опасаюсь, что происходящее — "война на истощение" против Саудовской Аравии", — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

По его мнению, с военной точки зрения запуск баллистических ракет с территории Йемена не влияет на ситуацию на фронтах в этой стране.

Эксперт полагает, что баллистические ракеты в Йемен доставляются из-за рубежа, что и делает необходимым тотальный контроль границ этой страны.

"Надо отметить, что у бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха действительно были в арсенале такие ракеты. Но с начала нынешнего конфликта подконтрольные хуситам и Салеху силы уже выпустили немало ракет, что превышает весь запас. Поэтому возникает вопрос, откуда эти ракеты появились", — сказал военный эксперт.

В понедельник Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к ракетному обстрелу из Йемена, назвав произошедшее "возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима". В Тегеране уже отвергли эти обвинения, назвав их "безответственными и деструктивными".

По словам эксперта, решение командования арабской коалиции закрыть все наземные, воздушные и морские порты Йемена свидетельствует о стремлении не допустить новых поставок баллистических ракет. "Если коалиции действительно удастся это сделать, то силы хуситов и Салеха за короткое время истратят свой ракетный потенциал", — указал египетский генерал.

Он отметил, что международное морское право позволяет силам коалиции досматривать судна, которые направляются в йеменские территориальные воды, и даже открывать огонь по тем, кто не реагирует на соответствующие предупреждения.

В соседнем с Саудовской Аравией Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой — правительственных войска и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена Сану и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.