В полиции рассказали о мотивах техасского стрелка

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Полиция исключила расовые или религиозные мотивы стрельбы в техасской церкви, стрелявший мог пойти на преступление из-за проблем в семье, сообщил представитель управления общественной безопасности Техаса Фриман Марвин.

"Мы продолжаем расследовать тему семейных неурядиц, но мы знаем сейчас, что расового или религиозного мотива не было, это была семейная проблема", — сказал Марвин на пресс-конференции; местные телеканалы вели прямую трансляцию из Техаса.

По его словам, стрелявший Девин Келли отправлял агрессивные текстовые сообщения родителям своей бывшей жены. Они, а возможно и бывшая жена Келли, посещали эту церковь, но в момент трагедии их в ней не было.

Днем в воскресенье Келли открыл стрельбу из автоматической винтовки в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Разрешения на ношение оружия у него не было. Когда Келли покинул церковь, его ранил местный житель, затем началась автомобильная погоня. В итоге нападавший застрелился и был обнаружен уже мертвым.

Жертвами стрелка стали 26 человек, пострадали около 20 — среди них не менее 12 детей. В критическом состоянии остаются десять человек.

В 2010–2014 годах Келли служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. Его уволили со службы с порицанием в 2014 году, он предстал перед трибуналом за нападение на жену и ребенка.

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