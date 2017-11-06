Турция возобновит выдачу виз для граждан США в "ограниченном объеме"

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Турция возобновляет выдачу виз для американских граждан в "ограниченном объеме", говорится в опубликованном заявлении турецкого посольства в США.

Ранее в понедельник госдеп США заявил, что ситуация в области безопасности позволяет возобновить выдачу неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции в "ограниченном объеме".

"Турция возобновляет обработку заявлений на выдачу виз для американских граждан в своих дипмиссиях и консульствах в США в "ограниченном объеме", — отмечается в заявлении.

Посольство США 8 октября объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.