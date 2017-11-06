СБ ООН примет заявление по ситуации в Мьянме

ООН, 6 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН примет заявление по ситуации в Мьянме и положении представителей народности рохинджа, бежавших из страны за последние два с половиной месяца. Документ был согласован всеми членами СБ, сообщил журналистам в ООН заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Документ призывает прекратить насилие в штате Ракхайн, обеспечить доступ гуманитарной помощи, создать условия для добровольного возвращения беженцев.

"Это первое за десять лет заявление председателя по Мьянме. Я думаю, это демонстрирует единство и волю Совета, который хочет увидеть прекращение насилия в Мьянме", — сказал Аллен.

Ранее Великобритания и Франция распространили в СБ ООН проект резолюции с осуждением насилия в стране, однако в итоге было согласовано заявление председателя. Документ будет распространен на вечерней сессии Совбеза в 15.00 (23.00 мск).

Аллен подчеркнул значение содержания одобренного документа. "Мы единогласно выражаем волю Совета Безопасности о необходимости прекратить насилие, обеспечить полный гуманитарный доступ, праве беженцев на возвращение и выполнение рекомендаций комиссии Аннана"— сказал дипломат.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Погибли сотни людей, более полумиллиона стали беженцами в Бангладеш.