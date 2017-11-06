Министр торговли США заявил о законности сотрудничества с "Сибуром"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что его транспортная компания сотрудничает с российским "Сибуром" на абсолютно законных основаниях.
"В сотрудничестве компании Navigator с "Сибуром" нет ни малейшего следа чего-либо непозволительного", — заявил Росс в интервью телеканалу Би-би-си. По его мнению, западные СМИ, которые сообщали о партнерских отношениях двух предприятий в контексте расследования по офшорному досье, "раздули из мухи слона".
"Тот факт, что "Сибур" является российской компанией, не означает, что в ней есть что-то преступное", — добавил министр. Он также обратил внимание, что на "Сибур" не распространялись санкции, которые ввел Вашингтон.
"Сибур" рассмотрел все компании, которые могли предоставить такие суда, и выбрал перевозчиков. При этом Navigator никогда не был единственной компанией, выполнявшей перевозки СУГ "Сибура" из Усть-Луги. Все переговоры и встречи проводились на уровне менеджмента, без участия акционеров компаний-партнеров. В перовом полугодии 2017 года расходы по контрактам с Navigator составили 2,8% от общих расходов компании на логистику.