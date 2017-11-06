Министр торговли США заявил о законности сотрудничества с "Сибуром"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что его транспортная компания сотрудничает с российским "Сибуром" на абсолютно законных основаниях.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал в воскресенье более 13 миллионов документов о деятельности офшорных компаний в мире. Досье получило название Paradise Papers. По данным организации, российский нефтехимический холдинг сотрудничает с транспортной компанией американского министра Navigator Holdings Ltd.

"В сотрудничестве компании Navigator с "Сибуром" нет ни малейшего следа чего-либо непозволительного", — заявил Росс в интервью телеканалу Би-би-си. По его мнению, западные СМИ, которые сообщали о партнерских отношениях двух предприятий в контексте расследования по офшорному досье, "раздули из мухи слона".

"Тот факт, что "Сибур" является российской компанией, не означает, что в ней есть что-то преступное", — добавил министр. Он также обратил внимание, что на "Сибур" не распространялись санкции, которые ввел Вашингтон.

Ранее "Сибур" выразил удивление, что деятельность холдинга, которая полностью отражена в отчетности, получила политически ангажированную трактовку в СМИ. Компания отмечала, что параллельно со строительством в Усть-Луге терминала для сжиженного углеводородного газа (СУГ) вела переговоры по его транспортировке в будущем. Компания искала суда ледового класса 1B полурефрижераторного типа.

"Сибур" рассмотрел все компании, которые могли предоставить такие суда, и выбрал перевозчиков. При этом Navigator никогда не был единственной компанией, выполнявшей перевозки СУГ "Сибура" из Усть-Луги. Все переговоры и встречи проводились на уровне менеджмента, без участия акционеров компаний-партнеров. В перовом полугодии 2017 года расходы по контрактам с Navigator составили 2,8% от общих расходов компании на логистику.