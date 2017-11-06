У Украины нет оснований отключать Луганск от водоснабжения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 ноя – РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили об отсутствии долгов за водоснабжение перед Украиной.
Ранее украинское предприятие "Луганское энергетическое объединение" заявило, что 6 ноября из-за долгов обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала. В результате прекратится водоснабжение Луганска и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
По словам Дейнего, на задолженность, которая образовалась еще до выработки механизма оплаты, составлен договор о реструктуризации, ЛНР ежемесячно ее погашает. Вполне вероятно, что у Попаснянского водоканала существует задолженность перед украинским предприятием, но ЛНР не имеет к этому долгу никакого отношения, подчеркнул Денейго.
Дейнего уточнил, что если Украина прекратит поставки воды в республику, то будут сорваны существующие договоренности о поставках воды с украинской стороны.
"Часть населенных пунктов до сих пор получают воду по графику, тем не менее украинская сторона не в состоянии даже при наличии стопроцентной оплаты услуги обеспечить стабильное водоснабжения", — заявил он.
В мае Киев из-за долгов уже прекращал водоснабжение неподконтрольной территории Луганской области через Попаснянский водоканал. В нескольких населенных пунктах власти республики были вынуждены ввести режим ЧС.
В ЛНР отмечали, что не могут своевременно рассчитываться за воду, так как не существует механизма оплаты. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в июле такой механизм согласовала, после чего Луганск вернул часть долга.