У Украины нет оснований отключать Луганск от водоснабжения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 ноя – РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили об отсутствии долгов за водоснабжение перед Украиной.

"На сегодняшний день у ЛНР нет ни копейки задолженности по обязательствам, вытекающим из контракта на поставку воды. Мы систематически сейчас оплачиваем ту воду, которую получаем: ежемесячно, согласно выставленным счетам", — сообщил РИА Новости и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее украинское предприятие "Луганское энергетическое объединение" заявило, что 6 ноября из-за долгов обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала. В результате прекратится водоснабжение Луганска и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

По словам Дейнего, на задолженность, которая образовалась еще до выработки механизма оплаты, составлен договор о реструктуризации, ЛНР ежемесячно ее погашает. Вполне вероятно, что у Попаснянского водоканала существует задолженность перед украинским предприятием, но ЛНР не имеет к этому долгу никакого отношения, подчеркнул Денейго.

"Ни копейки задолженности по обязательствам у нас на сегодня нет. Все платежи проходят своевременно, в согласованные сроки. Каждый такой платеж предварительно готовится, поскольку представляет некоторую сложность сама процедура внесения оплаты. По каждому случаю идет подготовка каждого очередного транша в Киева. Ни единого случая, когда у нас был бы срыв оплаты по нашей вине, нет", — рассказал собеседник агентства.

Дейнего уточнил, что если Украина прекратит поставки воды в республику, то будут сорваны существующие договоренности о поставках воды с украинской стороны.

"Часть населенных пунктов до сих пор получают воду по графику, тем не менее украинская сторона не в состоянии даже при наличии стопроцентной оплаты услуги обеспечить стабильное водоснабжения", — заявил он.

В мае Киев из-за долгов уже прекращал водоснабжение неподконтрольной территории Луганской области через Попаснянский водоканал. В нескольких населенных пунктах власти республики были вынуждены ввести режим ЧС.

В ЛНР отмечали, что не могут своевременно рассчитываться за воду, так как не существует механизма оплаты. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в июле такой механизм согласовала, после чего Луганск вернул часть долга.