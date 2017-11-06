США возобновят выдачу неиммиграционных виз в Турции

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Посольство США в Анкаре сообщило, что ситуация в области безопасности позволяет возобновить выдачу неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции в "ограниченном объеме".

В американском посольстве сообщили, что получили от турецкого правительства "заверения в том, что никто больше не находится под расследованием из нашей миссии в Турции из местных сотрудников".

"Мы также получили от правительства Турции первоначальные заверения в том, что наш местный персонал не будет задержан или арестован за выполнение своих официальных обязанностей и что турецкие власти заранее уведомят правительство США, если правительство Турции намерено задержать или арестовать члена нашего местного персонала в будущем", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

В этой связи дипмиссия сообщила, что "ситуация в области безопасности улучшилась достаточно для того, чтобы возобновить предоставление визовых услуг в Турции в ограниченных объемах".

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены существующими делами против арестованных местных сотрудников нашей дипмиссии в Турции. Мы также обеспокоены возбужденными делами против граждан США, которые были арестованы в условиях чрезвычайного положения. Должностные лица США продолжат сотрудничать со своими турецкими коллегами в поисках удовлетворительного решения этих дел", — отметили американские дипломаты.

Посольство США 8 октября объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.