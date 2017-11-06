Следственный комитет России заведет дело об обстреле Донецка

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелами украинскими силовиками мирных жителей Донецка из установок "Град", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Петренко напомнила, что СК расследует эти преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства. Согласно этим нормам, Москва вправе привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления за пределами России, если они не понесли за это наказание.
"В ходе расследования этого преступления против гражданского населения, так же как и в других случаях обстрела мирных жителей, будут установлены не только те, кто непосредственно исполнял преступные приказы, но и должностные лица, которые их отдавали. Десятки военнослужащих уже установлены и являются фигурантами ранее возбужденных уголовных дел", — добавила Петренко.
Обстановка в Донбассе обострилась вечером в воскресенье. Подразделения ВСУ выпустили по Донецку и его окраинам почти 130 мин и снарядов крупного калибра. Несколько человек пострадали, в том числе трое детей, один ребенок погиб.