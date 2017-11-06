В венской штаб-квартире ООН открыли выставку "Россия против коррупции"

ВЕНА, 6 ноя — РИА Новости. Российская делегация в рамках седьмой сессии конференции Конвенции ООН против коррупции открыла в венской штаб-квартире ООН выставку "Россия против коррупции".

Экспозиция представляет собой 15 стендов, размещенных полукругом в центральном здании организации. На них представлены пропагандистские плакаты и рисунки на тему противодействия силовых структур и общества взяточничеству отдельных граждан, ответственность последних за нарушение антикоррупционного законодательства в России. В ротонде штаб-квартиры установлены экраны, на которых транслируют видеоролики на соответствующую тему. Кроме того, гости мероприятия могут взять с собой брошюры и журналы с информацией о противодействии коррупции в России. Все представленные материалы переведены на английский язык.

Как отметил на открытии выставки заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, Россия придает большое значение международному сотрудничеству в борьбе с коррупцией под эгидой ООН, прежде всего, в рамках созданных Конвенцией механизмов.

"Мы рады возможности представить вашему вниманию на полях седьмой сессии конференции выставку "Россия против коррупции". В ней, в частности, использованы работы всероссийского молодежного конкурса социальной рекламы "Наш взгляд". В подготовке выставки участвовали Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел, министерство юстиции, Следственный комитет, министерство труда и социальной защиты, Торгово-промышленная палата и МГИМО", — рассказал он.

Заместитель генерального секретаря ООН, глава штаб-квартиры организации в Вене и исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов поздравил организаторов экспозиции с креативным подходом к представлению материалов на непростую тему противодействия коррупции. "Реальные угрозы, которые несет коррупция, презентованы, между тем, очень интересно и с хорошим чувством юмора. Я полагаю, такой подход может быть перенят и другими", — сказал Федотов.

Седьмая сессия конференции началась в понедельник в Вене и продолжится всю неделю. В крупнейшем тематическом мероприятии принимают участие порядка 1000 представителей всех 183 стран-участников Конвенции на различных, в том числе самых высоких уровнях.