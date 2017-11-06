Багдад потребовал, чтобы Курдистан обозначил свою неотделимость от Ирака

БАГДАД, 6 ноя — РИА Новости. Правительство Ирака потребовало от региона Иракский Курдистан ясно объявить, что он не будет отделяться или требовать независимости от государства.
"На основании решения федерального суда мы требуем, чтобы регион ясно объявил об отсутствии стремления к отделению или независимости от Ирака", — говорится в заявлении правительства.
Правительство Ирака также отметило, что придерживается конституции и предпримет все необходимые меры для установления федеральной власти.
Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.
В начале ноября Багдад обвинил курдских представителей в отказе от согласованного проекта урегулирования и попытке протянуть время для передислокации своих вооруженных отрядов пешмерга. Курды отвергли обвинения, заявив, что никаких договоренностей с Багдадом пока не было.