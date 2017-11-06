Багдад потребовал, чтобы Курдистан обозначил свою неотделимость от Ирака

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

БАГДАД, 6 ноя — РИА Новости. Правительство Ирака потребовало от региона Иракский Курдистан ясно объявить, что он не будет отделяться или требовать независимости от государства.

Ранее в понедельник Верховный федеральный суд в Багдаде заявил, что конституция Ирака не содержит статей, указывающих на возможность отделения какой-либо части страны.

"На основании решения федерального суда мы требуем, чтобы регион ясно объявил об отсутствии стремления к отделению или независимости от Ирака", — говорится в заявлении правительства.

Правительство Ирака также отметило, что придерживается конституции и предпримет все необходимые меры для установления федеральной власти.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.

Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.

В начале ноября Багдад обвинил курдских представителей в отказе от согласованного проекта урегулирования и попытке протянуть время для передислокации своих вооруженных отрядов пешмерга. Курды отвергли обвинения, заявив, что никаких договоренностей с Багдадом пока не было.